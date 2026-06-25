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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht am "Hertener Loch" - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde die Beifahrerseite eines Opel Corsa von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Opel Corsa stand am Rand des Zufahrtsweges oberhalb des Parkplatzes beim "Hertener Loch". Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. An dem Corsa konnten grüne Farbantragungen festgestellt werden. Auch wurde wohl ein grüner Kleintransporter auf dem Parkplatz wahrgenommen.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, erhofft sich Hinweise von Zeugen zu dem Verursacherfahrzeug, da zum Unfallzeitpunkt die dortige Badestelle gut besucht gewesen sei.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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