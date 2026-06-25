Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrerin von Kleinkraftrad stürzt wegen E-Scooter - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, gegen 10.35 Uhr, stürzte ein 55-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades, da ihr ein Fahrer eines E-Scooters die Vorfahrt nahm. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die Werderstraße in Richtung Goethestraße. An der Kreuzung zur Goethestraße missachtete er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 55-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die 55-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei stürzte sie auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Fahrer des E-Scooters fuhr etwa 5 Meter weiter, drehte dann wieder um und entschuldigte sich bei der 55-Jährigen. Danach fuhr er wieder weg ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell