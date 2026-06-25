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POL-FR: Freiburg: Vermehrt Taschendiebstähle aus Fahrradkörben durch Rollerfahrer - Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In Freiburg kommt es aktuell vermehrt zu Taschendiebstählen aus Fahrradkörben. Seit Dienstag, 23. Juni, sind mindestens sieben Fälle bekannt geworden, in denen bislang unbekannte Täter auf einem Motorroller fahrend Taschen und Rucksäcke entwendeten, die von den Geschädigten im Fahrradkorb transportiert wurden.

Zuletzt kam es heute Morgen, 25.06.2026, zu zwei Taten, die möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden: gegen 8.15 Uhr auf der Wannerstraße, Höhe Eschholzstraße, und wenige Minuten später auf der Bissierstraße, Höhe Hausnummer 9.

In beiden Fällen näherten sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwei männliche Personen auf einem roten Roller fahrend den Geschädigten und entwendeten die im Fahrradkorb transportierte Tasche. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 Jahre, dunkle Haare, trug eine Sonnenbrille. Der Sozius wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 Jahre, trug ein helles T-Shirt.

Bereits in den Tagen zuvor soll es im Stadtgebiet zu gleichgelagerten Fällen gekommen sein. Ob die Taten zusammenhängen, wird geprüft:

   - Dienstag, 23. Juni, 18 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem 
     roten Roller entwenden beim Vorbeifahren im Bereich der 
     Unterführung Sundgauallee / Berliner Allee den Rucksack einer 
     Radfahrerin aus dem Fahrradkorb.
   - Dienstag, 23. Juni, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr: Zwei 
     männliche Personen auf einem Roller entwendet beim Vorbeifahren 
     in einer Unterführung im Rennweg eine Tasche vom Gepäckträger.
   - Mittwoch, 24. Juni, 17.40 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem
     roten Roller entwendet beim Vorbeifahren in der Otto-Wels-Straße
     eine Tasche aus dem Fahrradkorb der Geschädigten. Gegen 18 Uhr 
     soll es im Bereich Fischermatte möglicherweise durch dieselbe 
     Täterschaft zu einem weiteren versuchten Taschendiebstahl aus 
     einem Fahrradkorb gekommen sein.
   - Mittwoch: 24. Juni, 21.50 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem
     Roller entwendet beim Vorbeifahren auf dem Dreisamuferweg einen 
     Rucksack aus dem Fahrradkorb der Geschädigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0761 882 4221. Es werden insbesondere mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern und dem Roller geben können.

Die Polizei rät Radfahrerinnen und Radfahrern zu erhöhter Aufmerksamkeit. Folgende Tipps können helfen, um sich vor Taschendieben zu schützen:

   - Wertgegenstände sollten niemals lose und sichtbar im Fahrradkorb
     transportiert werden. Ein geschlossener Korb oder ein Gepäcknetz
     können den schnellen Zugriff durch Dritte erheblich erschweren.
   - Wertgegenstände sollten, wenn möglich, dicht am Körper getragen 
     werden.
   - Besondere Vorsicht ist an Ampeln, Kreuzungen oder dichtem 
     Verkehr geboten. Auch beim Schieben des Fahrrads auf dem Gehweg 
     sollte man seine Tasche nicht aus den Augen lassen.
   - Achten Sie auf Personen, die sich ungewöhnlich dicht nähern oder
     parallel zum Fahrrad fahren.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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