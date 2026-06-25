Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vermehrt Taschendiebstähle aus Fahrradkörben durch Rollerfahrer - Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In Freiburg kommt es aktuell vermehrt zu Taschendiebstählen aus Fahrradkörben. Seit Dienstag, 23. Juni, sind mindestens sieben Fälle bekannt geworden, in denen bislang unbekannte Täter auf einem Motorroller fahrend Taschen und Rucksäcke entwendeten, die von den Geschädigten im Fahrradkorb transportiert wurden.

Zuletzt kam es heute Morgen, 25.06.2026, zu zwei Taten, die möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden: gegen 8.15 Uhr auf der Wannerstraße, Höhe Eschholzstraße, und wenige Minuten später auf der Bissierstraße, Höhe Hausnummer 9.

In beiden Fällen näherten sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwei männliche Personen auf einem roten Roller fahrend den Geschädigten und entwendeten die im Fahrradkorb transportierte Tasche. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 Jahre, dunkle Haare, trug eine Sonnenbrille. Der Sozius wird wie folgt beschrieben: männlich, 20 Jahre, trug ein helles T-Shirt.

Bereits in den Tagen zuvor soll es im Stadtgebiet zu gleichgelagerten Fällen gekommen sein. Ob die Taten zusammenhängen, wird geprüft:

- Dienstag, 23. Juni, 18 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwenden beim Vorbeifahren im Bereich der Unterführung Sundgauallee / Berliner Allee den Rucksack einer Radfahrerin aus dem Fahrradkorb.

- Dienstag, 23. Juni, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem Roller entwendet beim Vorbeifahren in einer Unterführung im Rennweg eine Tasche vom Gepäckträger.

- Mittwoch, 24. Juni, 17.40 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwendet beim Vorbeifahren in der Otto-Wels-Straße eine Tasche aus dem Fahrradkorb der Geschädigten. Gegen 18 Uhr soll es im Bereich Fischermatte möglicherweise durch dieselbe Täterschaft zu einem weiteren versuchten Taschendiebstahl aus einem Fahrradkorb gekommen sein.

- Mittwoch: 24. Juni, 21.50 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem Roller entwendet beim Vorbeifahren auf dem Dreisamuferweg einen Rucksack aus dem Fahrradkorb der Geschädigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0761 882 4221. Es werden insbesondere mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern und dem Roller geben können.

Die Polizei rät Radfahrerinnen und Radfahrern zu erhöhter Aufmerksamkeit. Folgende Tipps können helfen, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Wertgegenstände sollten niemals lose und sichtbar im Fahrradkorb transportiert werden. Ein geschlossener Korb oder ein Gepäcknetz können den schnellen Zugriff durch Dritte erheblich erschweren.

- Wertgegenstände sollten, wenn möglich, dicht am Körper getragen werden.

- Besondere Vorsicht ist an Ampeln, Kreuzungen oder dichtem Verkehr geboten. Auch beim Schieben des Fahrrads auf dem Gehweg sollte man seine Tasche nicht aus den Augen lassen.

- Achten Sie auf Personen, die sich ungewöhnlich dicht nähern oder parallel zum Fahrrad fahren.

oec

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