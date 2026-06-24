Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Trinkgeldkasse aus Bäckereifiliale entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, gegen 16.45 Uhr, wurde aus einer Bäckereifiliale eine Trinkgeldkasse entwendet.

Zunächst betraten zwei junge Männer die Filiale in der Bahnhofstraße und verwickelten die Verkäuferin in ein Gespräch. Danach betrat ein dritter junger Mann die Filiale, begab sich zum Verkaufstresen und entwendete die darauf stehende, mittels eines Schnürsenkels verknotete, Trinkgeldkasse. Alle drei Unbekannten flüchteten dann in verschiedene Richtungen. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ.

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