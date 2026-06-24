PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Trinkgeldkasse aus Bäckereifiliale entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, gegen 16.45 Uhr, wurde aus einer Bäckereifiliale eine Trinkgeldkasse entwendet.

Zunächst betraten zwei junge Männer die Filiale in der Bahnhofstraße und verwickelten die Verkäuferin in ein Gespräch. Danach betrat ein dritter junger Mann die Filiale, begab sich zum Verkaufstresen und entwendete die darauf stehende, mittels eines Schnürsenkels verknotete, Trinkgeldkasse. Alle drei Unbekannten flüchteten dann in verschiedene Richtungen. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 14:47

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.06.2026, wurde in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Straße abgestellter BMW angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 1000 Euro betragen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:46

    POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 22.06.2026 bis Dienstag, 23.06.2026, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße. Im Keller wurden drei Kellerabteile von der Täterschaft aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde auch in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein Kellerabteil ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:46

    POL-FR: Rickenbach: Unfall mit drei Autos und zwei Verletzten

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.06.2026, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der L155 in Rickenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 60-jährige Renault-Fahrerin und eine 44-jährige Ford-Fahrerin die L155 hintereinander in Richtung Hottingen. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte ein 24-jähriger Fiat-Fahrer, der den beiden entgegenfuhr, mit dem Renault. Dabei wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren