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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Unfall mit drei Autos und zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos auf der L155 in Rickenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 60-jährige Renault-Fahrerin und eine 44-jährige Ford-Fahrerin die L155 hintereinander in Richtung Hottingen. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte ein 24-jähriger Fiat-Fahrer, der den beiden entgegenfuhr, mit dem Renault. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt und beide Fahrende schwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den verunfallten Renault auf. Sie blieb unverletzt. Der Renault war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte insgesamt über 25.000 Euro liegen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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