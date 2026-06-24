Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Anhänger rollt Hang hinunter- nur Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, rollte gegen 15:30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger aus bislang nicht bekannten Gründen in der Mühlenstraße in Öflingen einen Hang hinunter und beschädigte einen Zaun, mehrere Bäume und eine Gartenhütte, ehe sich der Anhänger überschlug und zum Liegen kam. Der Anhänger wurde bereits vor einer Woche abgestellt, ehe er ins Rollen kam. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Verdächtiges in der Mühlenstraße oder in der Nähe des Anhängers wahrgenommen haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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