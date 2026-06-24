POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Mühlestraße aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 24.06.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Auggen und Müllheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung Müllheim in Richtung Auggen und überholte hier einen Lkw. ...

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