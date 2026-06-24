POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Mühlestraße aufgebrochen
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 23.06.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlestraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Abteil entwendet.
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