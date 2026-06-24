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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 23.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16:00 Uhr und 16:45 einen geparkten PKW Dacia Spring an der Bahnhofstraße in Friesoythe und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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