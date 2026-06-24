Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl eines Motorrollers Am Montag, den 22.06.2026, wurde ein Motorroller der Marke Zhejiang QianJiang zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr aus einem Carport an der Straße Am Kirchplatz entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Lohne - Fehlverhalten im Straßenverkehr geahndet Am Sonntag, den 21.06.2026, wurde ein 19-jähriger ...

mehr