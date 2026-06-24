Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Dienstag, den 23.06.2026, wurde eine 79-jährige Frau aus Molbergen Opfer eines Taschendiebstahls in einem Verbrauchermarkt am Alten Schützenplatz. Zwischen 10:55 Uhr und 11:30 Uhr griffen unbekannte Täter in die mitgeführte Handtasche der Molbergerin und entwendeten das darin befindliche Portemonnaie. Sachdienliche Hinweise zum Hergang nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Scheiben von PKW eingeschlagen

In der Nacht von Montag, den 22.06.2026 auf Dienstag, den 23.06.2026, beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Haistraße abgestellten PKW. Der Täter schlug die Heckscheibe und die Scheibe der hinteren linken Tür mit einem unbekannten Gegenstand ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Während der Fahrt Bier getrunken / Keine Fahrerlaubnis

Eine seltene Feststellung machte eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag, den 23.06.2026, gegen 17:40 Uhr im Bereich der Dorfstraße. Ein 61-jähriger PKW-Führer aus Olsberg konnte dabei beobachtet werden, wie er während der Fahrt ein Bier konsumierte. Der im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle festgestellte Atemalkoholwert war in diesem Fall nicht weiter vorwerfbar (0,3 Promille), wenngleich bei der Teilnahme am Straßenverkehr prinzipiell auf Alkohol verzichtet werden sollte. Den PKW musste der Olsberger trotzdem stehen lassen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

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