Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.06.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Auggen und Müllheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung Müllheim in Richtung Auggen und überholte hier einen Lkw. Um eine Frontalkollision zu verhindern, führte ein aus Richtung Auggen kommender Geschädigter eine Gefahrenbremsung durch. Trotz des Versuchs nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, fuhr ein nachfolgender Pkw auf den bremsenden Pkw auf.

Zur Kollision mit dem mutmaßlichen Unfallverursacher kam es nicht und dieser setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV mit Fließheck gehandelt haben.

Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Pkw oder zum Unfallhergang geben können.

RM/PK/oec

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