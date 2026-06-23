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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Verkehrsunfallflucht in der Rathausgasse - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, den 22.06.2026, kam es am frühen Morgen in der Rathausgasse, Ecke Schmiedgasse, in Elzach zu einer Beschädigung eines Prellsteins, der als Anfahrschutz einer dortigen Hausfassade dient.

Durch einen derzeit noch unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde dieser Prellstein vermutlich bei einem Rangiermanöver oder Abbiegevorgang angefahren, sodass hierdurch auch Teile der Teerdecke ausgebrochen sind.

Aufgrund der Beschädigungen muss von einem größeren und schwereren Fahrzeug als Verursacherfahrzeug ausgegangen werden. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass das Schadensereignis durch den Verursacher nicht bemerkt worden ist.

Durch Anwohner konnten in den Morgenstunden zwischen 06:30 Uhr und 07:00 Uhr laute langanhaltende Gespräche und Motorgeräusche im Bereich der Unfallörtlichkeit wahrgenommen werden.

Der Polizeiposten Elzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07682/ 53298-0 mit dem Polizeiposten Elzach in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) rund um die Uhr entgegen.

RWK

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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