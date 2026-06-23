Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Hardstraße - Polizei sucht hellgrauen Kleinwagen

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, gegen 14.30 Uhr, kam es zwischen einem Pkw und einem E-Scooter zu einem Unfall.

Die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer eines hellgrauen Kleinwagens bog nach rechts von einem unbefestigten Weg aus einer Gartenanlage in die Hardstraße in Richtung Wyhlen ab. Der 14-jährige Fahrer des E-Scooters befuhr die Hardstraße von Wyhlen kommend und wollte nach links auf den unbefestigten Weg einbiegen. Wegen dem abbiegenden Pkw musste der 14-Jährige anhalten. Während dem Abbiegen habe der Pkw den E-Scooter touchiert und der 14-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der 14-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Pkw fuhr weiter.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem hellgrauen Kleinwagen und/oder zu dessen Benutzer geben können.

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