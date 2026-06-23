Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern/Feuerbach: Unfallflucht im Rebberg

Freiburg (ots)

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 21.06.2026, 22.00 Uhr und Montag, 22.06.2026, 08.30 ein unbekanntes Kraftrad den Paradiesweg in Richtung Feuerbach, als dieses in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Rebzeile kollidierte. Im weiteren Verlauf überfuhr das Kraftrad einen Feldweg und kollidierte mit weiteren Rebstöcken. Insgesamt wurden etwa 20 Rebstöcke und acht Pfosten beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell