POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Café - Zielrichtung Spielautomaten
Freiburg (ots)
Am Montag, 22.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Café in der Leopoldstraße zu gelangen. In dem Café wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und aus diesen das Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.
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