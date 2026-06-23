POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Café - Zielrichtung Spielautomaten

Freiburg (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Montag, 22.06.2026, gegen 16.15 Uhr, einen Mann, wie dieser mit einem Fahrrad zum Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße fuhr und dort das Fahrrad abstellte. Die Zeugin vermutete, dass sich der unbekannte Mann unberechtigt Zutritt in den Keller oder in die Tiefgarage verschaffen könnte und begab sich nach unten um nachzuschauen. Die Zeugin nahm zudem das ...

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