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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Café - Zielrichtung Spielautomaten

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in ein Café in der Leopoldstraße zu gelangen. In dem Café wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und aus diesen das Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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