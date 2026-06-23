Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugin stört im Keller mutmaßlichen Dieb

Freiburg (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montag, 22.06.2026, gegen 16.15 Uhr, einen Mann, wie dieser mit einem Fahrrad zum Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße fuhr und dort das Fahrrad abstellte. Die Zeugin vermutete, dass sich der unbekannte Mann unberechtigt Zutritt in den Keller oder in die Tiefgarage verschaffen könnte und begab sich nach unten um nachzuschauen. Die Zeugin nahm zudem das Fahrrad des Unbekannten an sich und stellte es in der Tiefgarage in einen Fahrradkäfig. Währenddessen öffnete der Unbekannte die Tür zur Tiefgarage, erblickte die Zeugin, flüchtete nach oben über den Hauseingang. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Das Fahrrad des Unbekannten wurde von der Polizei sichergestellt.

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