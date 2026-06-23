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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Oberalpfen: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, wurde gegen 11:45 Uhr ein VW gemeldet, der auf der K6563 von der B500 in Richtung Unteralpfen abbog und plötzlich ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung durchgeführt haben soll. Hierbei wurde mindestens ein Autofahrer gefährdet. Im Weiteren soll der VW beinahe zwei Radfahrer angefahren haben und in einer Kurve ohne die gesamte Strecke überblicken zu können, überholt haben. Der VW konnte in Unteralpfen angetroffen werden. Der 23-jährgige Fahrer machte einen alkoholisierten Eindruck. Im Krankenhaus wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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