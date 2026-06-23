Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rettungseinsatz im Freibad in Wehr

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, kam es zu einem Rettungseinsatz im Schwimmbad in Wehr, zu dem die Polizei hinzugezogen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein 10-jähriger Junge erfolgreich reanimiert werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, die den 10-Jährigen wohl im Wasser aufgefunden und gerettet haben soll. Dabei sei dieser von zwei Mädchen unterstützt worden. Der Polizeiposten Wehr ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar und nimmt Hinweise entgegen. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell