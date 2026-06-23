POL-FR: Gundelfingen: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle fest
Freiburg (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Radverkehr am Dienstagmorgen, 23.06.2026, hat die Polizei im Bereich der Kreuzung Alte Bundesstraße / Vörstetter Straße in Gundelfingen zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt.
Insgesamt 21 Radfahrende waren verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs, in sechs weiteren Fällen missachteten Radfahrende das Rotlicht. Die Betroffenen zeigten sich überwiegend einsichtig. Insbesondere bei den Rotlichtverstößen wurde deutlich: Vielen Radfahrenden ist offenbar nicht bewusst, dass das Umfahren einer roten Ampel über die Fußgängerfurt ebenfalls einen schweren Verstoß darstellt. Gegen die beanstandeten Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem führten die Beamten zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche und schlichteten in einem Fall einen Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer.
Der Gemeindevollzugsdienst der Gemeinde Gundelfingen unterstützte die Aktion. Neben Kräften des Polizeipostens Gundelfingen war auch die Fahrradgruppe des Polizeipräsidiums Freiburg im Einsatz.
oec
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