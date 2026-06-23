Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten-Schupfholz: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.06.2026 ca. 16:30 Uhr bis zum 22.06.2026 ca. 11:45 Uhr kam es in der Kaiserstuhlstraße in Vörstetten-Schupfholz zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Haus. Hinweise zur Täterschaft liegen keine vor. Auch ist bislang unklar, was alles entwendet wurde und wie hoch der Schaden beziffert werden kann.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum getätigt haben und bittet diese, sich unter der 0761/8822880 zu melden.

ts

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