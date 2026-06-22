Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Hänner: Einbruch in Sakristei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026 im Zeitraum von 8:30 bis 18:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam vom öffentlich zugänglichen Kirchenschiff in die Sakristei der Kirche in Hänner. Bislang ist unklar, ob Gegenstände entwendet wurden. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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