Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung im Rahmen der Feierlichkeiten zum Sieg der deutschen Nationalmannschaft

Freiburg (ots)

Nach dem Sieg im WM-Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste kam es am Sonntag, 21.06.2026 gegen 0:30 Uhr in der Werderstraße in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere tschechische Staatsbürger mit dem Ausmaß der Feierlichkeiten, in Form von Autokorso, lautem Geschrei und Gejohle, nicht einverstanden und sollen Feiernde mit Flaschen beworfen haben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Außerdem werden Feiernde gebeten, ihre Handyaufnahmen zu sichten, ob sie in der Werderstraße gegen 0:30 Uhr entsprechende Aufnahmen getätigt haben, die die Tathandlungen aufgezeichnet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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