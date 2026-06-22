Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verursacher flüchtet nach schwerem Motorradunfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026 kam es gegen 11:00 Uhr auf der L155 zwischen Wehr und Rüttehof zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Motorradfahrer einen talwärts fahrenden VW überholt haben. Während des Überholvorgangs kam ein Volvo entgegen, weshalb der Motorradfahrer beim Wiedereinscheren den VW schnitt, weshalb der 62-jährige VW-Fahrer eine Notbremsung durchführen musste. Ein dem VW folgender Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW und dem entgegenkommenden Volvo. Der 51-jährige wurde leicht verletzt. Ein weiterer Motorradfahrer leitete beim Erkennen des Unfallgeschehens ebenfalls eine Notbremsung ein, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Beide Motorradfahrer wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die Insassen in den Autos blieben unverletzt. Das überholende Motorrad setzte seine Fahrt fort. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro entstanden sein. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr, sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Motorrad, eine weiße Honda mit St. Gallener Kontrollschild (SG), geben können. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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