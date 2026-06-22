Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Jugendlicher Nichtschwimmer fällt im Seepark von der Pontonbrücke und wird gerettet - hier: die Retter haben sich gemeldet

Freiburg (ots)

Durch den Presseaufruf konnten die Retter ausfindig gemacht werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Medienschaffenden für die Verbreitung.

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In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 03.45 Uhr, gingen Anrufe bei der ILS ein, welche Hilferufe aus dem See vermeldeten.

Wie sich herausstellte, hatte ein 17-Jähriger einen Ponton zum "Chillen" genutzt und sei dabei ins Wasser gerutscht. Es gelang ihm noch, sich an einem Brückenteil festzuhalten und nach Hilfe zu rufen. Geistesgegenwärtig sprangen wohl zwei bislang unbekannte Retter ins Wasser und zogen ihn zum Ufer.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord möchte diese herausragende Aktion würdigen und bittet die Retter, sich unter der 0761/882-4221 zu melden.

An dieser Stelle wird noch einmal auf die Gefahren an Gewässern hingewiesen. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu tödlichen Badeunfällen an Seen oder Flüssen in der Region. Besonders hervorzuheben in diesem Fall: Die Pontons dienen der Stabilität und dem Auftrieb der Brücke und sind kein geeigneter Ort zum "Chillen".

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