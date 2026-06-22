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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zusammenstoß von zwei Fahrrädern - eine Schwerverletzte - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 00.35 Uhr, stießen eine Radfahrerin und ein Radfahrer auf einem Radweg zusammen.

Eine 60-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr mit einem Bekannten den baulich von der Landstraße 143 getrennten Radweg von Nollingen kommend in Richtung Degerfelden. Auf Höhe der Autobahnbrücke stieß die 60-Jährige mit dem Lenker gegen den Lenker eines entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Beide stürzten zu Boden. Die 60-Jährgie wurde schwer, der 61-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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