POL-FR: Rheinfelden: Zusammenstoß von zwei Fahrrädern - eine Schwerverletzte - ein Leichtverletzter
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 00.35 Uhr, stießen eine Radfahrerin und ein Radfahrer auf einem Radweg zusammen.
Eine 60-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr mit einem Bekannten den baulich von der Landstraße 143 getrennten Radweg von Nollingen kommend in Richtung Degerfelden. Auf Höhe der Autobahnbrücke stieß die 60-Jährige mit dem Lenker gegen den Lenker eines entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Beide stürzten zu Boden. Die 60-Jährgie wurde schwer, der 61-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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