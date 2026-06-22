Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kippt auf Bundesstraße auf die Seite - Feuerwehr befreit Fahrer aus Pkw

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, gegen 18.30 Uhr, kippte auf der Bundesstraße 34 ein Pkw auf die Seite. In der Folge musste der 84-jährige Fahrer von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden.

Der 84-Jährige befuhr die Bundesstraße 34 (Friedrichstraße) in Richtung Rheinfelden, als er in Höhe der Einmündung zur Schönenbergstraße zu weit nach rechts abkam und den Bordstein touchierte. Der Fahrer lenkte mutmaßlich dagegen und kam mit seinem Pkw ins Schleudern. Der Pkw touchierte abermals den rechten Bordstein, dreht sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Im weiteren Verlauf kippte der Pkw auf die linke Fahrzeugseite um. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Pkw befreien. Zu weiteren Untersuchungen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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