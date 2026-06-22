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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Kleintransporter auf P + R Parkplatz ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.2026, gegen 02.50 Uhr, wurde die Feuerwehr zu dem P + R Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Kandern gerufen, da dort ein geparkter Kleintransporter brennen solle. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein vollständiges Ausbrennen des Kleintransporters konnte nicht verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurde ein neben dem Kleintransporter geparkter Pkw ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wegen dem Verdacht einer Brandstiftung hat das Kriminalkommissariat Lörrach die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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