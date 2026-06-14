Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Katze aus misslicher Lage befreit - 14.06.2026

Reichenau (ots)

Am frühen Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem gemeldeten Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Laut erster Meldung befand sich ein Tier in einer misslichen Lage zwischen baulichen Strukturen im Bereich eines Wohngebäudes. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die zunächst gemeldete Katze hatte sich bereits selbstständig aus ihrer Zwangslage befreit, sodass für die Feuerwehr kein Einsatz erforderlich war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell