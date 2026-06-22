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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrer von E-Scooter stürzt wegen Schachtdeckel - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den baulich getrennten Radweg entlang der Wiesentalstraße von der Landesgrenze kommend in Richtung Stadtmitte, als er mutmaßlich beim Überfahren eines Schachtdeckels die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach wenigen Metern stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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