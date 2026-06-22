POL-FR: Lörrach: Fahrer von E-Scooter stürzt wegen Schachtdeckel - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den baulich getrennten Radweg entlang der Wiesentalstraße von der Landesgrenze kommend in Richtung Stadtmitte, als er mutmaßlich beim Überfahren eines Schachtdeckels die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach wenigen Metern stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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