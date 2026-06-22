POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Samstagabend, 20.06.2026, zwischen 18:30 - 19:05 Uhr, wurde in Bad Krozingen auf einem Supermarktparkplatz in der Freiburger Straße ein geparkter PKW beschädigt.
Der/die Unfallverursacher/-in beschädigte vermutlich beim Ein- und Ausparken den geparkten PKW und setzte die Fahrt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern fort.
Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor.
Das Polizeirevier Müllheim (Tel.Nr.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können.
RM / PK
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