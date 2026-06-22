Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Rauchentwicklung im Saunabereich löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 19.06.2026, gegen 13:05 Uhr wurde ein Brand in einem Wohnheim in der Saiger Straße in Titisee-Neustadt gemeldet. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet mutmaßlich durch den Betrieb des Saunaofens ein Holzbrett in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Sauna stark verraucht, zu offenem Feuer kam es glücklicherweise nicht. Vor Ort waren die Feuerwehr Titisee-Neustadt und ein Rettungsdienst im Einsatz. Die Bewohner der Einrichtung wurden aus dem Gebäude verbracht. Zwei Personen wurden verletzt und zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in die Klinik transportiert. Nach Durchlüften des Gebäudes konnten die Bewohner wieder in ihre Einrichtung zurückkehren.

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