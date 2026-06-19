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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 79-Jährigen aus Petershagen

Kreis Minden-Lübbecke, Petershagen, Stolzenau (ots)

(SN) Bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Petershagen (79) bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund der Notwendigkeit von wichtigen Medikamenten und der warmen Witterung ist nicht auszuschließen, dass sich der Petershäger in hilfloser Lage befindet.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der 79 Jahre alte Jürgen O. am Donnerstag gegen 14 Uhr seine Wohnanschrift in Schlüsselburg mit einem silbernen Hyundai ix20 mit dem Kennzeichen MI-JO 946 für Erledigungen verlassen. Als der Mann abends nicht zurückgekehrt war, meldeten ihn Angehörige als vermisst. Jürgen O. hat seinen gewohnten Lebensmittelpunkt im Bereich Petershagen und Stolzenau. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zu seinem Antreffen.

Der Vermisste ist etwas 172 cm groß, von kräftiger Statur, hat graue Haare und trägt eine Brille. Zudem dürfte er dunkle Jogginghose, ein grünes Langarmshirt und dunkle Schuhe tragen. Ferner ist der Petershäger auf einen Krückstock angewiesen.

Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/207142

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten oder zu dessen Pkw geben kann, wendet sich bitte über den Notruf 110 umgehend an die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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