Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Minden (ots)

(DM) Bei einem schweren Verkehrsunfall im Mindener Ortsteil Dützen wurde am Mittwochnachmittag ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Ein 59-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 17:15 Uhr vom Dützener Weg nach links auf die Lübbecker Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse aus Richtung der Dützer Dorfstraße ein Mindener (71) auf seinem Herrenrad entgegen. Dieser war im Begriff, die Lübbecker Straße über eine Fußgängerfurt in Richtung Dützener Weg zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es auf der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß zwischen dem Opel des Obernkircheners und dem Fahrradfahrer. Durch die Kollision stürzte der 71-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde der Mann in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden gebracht. Der 59-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt und vor Ort durch die Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei NRW musste die Kreuzung für rund drei Stunden voll gesperrt werden.

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