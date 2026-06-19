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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall am Königswall leicht verletzt

Minden (ots)

(DM) Auf dem Königswall im Mindener Zentrum ist es am Donnerstagmorgen zu einem sogenannten Dooring-Unfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin offenbar leichtere Verletzungen erlitt.

Eine Seniorin befuhr gegen 09:40 Uhr mit ihrem Fahrrad den Königswall in Fahrtrichtung Schwichowall. Auf Höhe des Amtsgerichts öffnete die Beifahrerin eines dort geparkten, weißen Range Rovers ihre Fahrzeugtür. Die herannahende Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür und stürzte zu Boden.

Die Mindenerin zog sich bei dem Sturz den Angaben von Rettungskräften zufolge leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in das Johannes-Wesling-Klinikum transportiert. Die Beifahrerin aus Bad Wünnenberg blieb unverletzt.

Erst am Mittwochmittag kam es in Bad Oeynhausen zu einem ähnlichen Unfall bei dem ein 79 Jahre alter Mann schwere Verletzungen erlitt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6296899

Um Dooring-Unfälle zu verhindern, rät die Polizei Autofahrern zum sogenannten "holländischen Griff": Öffnen Sie die Fahrertür Ihres Wagens nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Mitfahrende auf der Beifahrerseite sollten die Tür nicht mit der rechten Hand, sondern der linken Hand öffnen. So drehen Sie den Oberkörper automatisch in Richtung der jeweiligen Fahrzeugtür und schauen über die Schulter in die Richtung, aus der sich ein Radfahrer nähern könnte. Diese Form der Unfallverhütung wurde erstmals in den Niederlanden publiziert - daher die Bezeichnung.

Wie Sie den "holländischen Griff" richtig anwenden, sehen Sie in einem Video des PP Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/der-hollaendische-griff.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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