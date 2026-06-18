Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Ein 79 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall an der Eidinghausener Straße schwere Verletzungen zugezogen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr der Mann aus Löhne gegen 13.15 Uhr den westlich gelegenen Radweg entlang der Eidinghausener Straße in Richtung der Mindener Straße. Zeitgleich befand sich auf dem anliegenden Parkstreifen im Bereich der Hugo-Distler-Straße ein Mercedes Vito. Als eine 52 Jahre alte Frau aus Vlotho auf der Beifahrerseite des Kleintransporters aussteigen wollte und die Tür öffnete, versuchte der Radler offenbar ruckartig zur Kollisionsvermeidung nach rechts auszuweichen und prallte dabei gegen einen auf dem Fußweg geparkten Fiat-Kleintransporter. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Ein Notarztteam brachte ihn nach einer Erstversorgung ins örtliche Krankenhaus.

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