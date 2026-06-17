Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß zweier Autos

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen der Kollision zweier Autos wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagnachmittag zur Ravensberger Straße (B 65) nach Nettelstedt gerufen.

So befuhr ein 66 Jahre alter Fahrer aus Espelkamp den Erkenntnissen zufolge mit seinem Mazda gegen 14:30 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Eickhorst. Dabei geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Bereich der Einmündung zur Schnathorster Straße mit dem Lexus eines 48-jährigen Fahrers aus Hille.

Dessen Beifahrerin (48) erlitt bei dem Zusammenstoß offenbar leichte Verletzungen und wurde durch eine RTW-Besatzung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Auch der 66-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Mindener Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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