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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß zweier Autos

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen der Kollision zweier Autos wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagnachmittag zur Ravensberger Straße (B 65) nach Nettelstedt gerufen.

So befuhr ein 66 Jahre alter Fahrer aus Espelkamp den Erkenntnissen zufolge mit seinem Mazda gegen 14:30 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Eickhorst. Dabei geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Bereich der Einmündung zur Schnathorster Straße mit dem Lexus eines 48-jährigen Fahrers aus Hille.

Dessen Beifahrerin (48) erlitt bei dem Zusammenstoß offenbar leichte Verletzungen und wurde durch eine RTW-Besatzung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Auch der 66-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Mindener Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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