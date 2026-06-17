Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in Petershagen: Täter erbeuten Schmuck

Petershagen (ots)

(DM) Im Bereich Petershagen kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Wohnungseinbrüchen, bei denen die Täter unterschiedlichen Erfolg hatten. In einem Fall wurden die Unbekannten mutmaßlich von einem Vierbeiner überrascht.

Diebe nutzten am Samstagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Ortsteil Quetzen. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück in der Straße "Masloh" und hebelten gewaltsam die Terrassentür auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus dem Gebäude jedoch nichts entwendet. Möglicherweise hat der im Haus anwesende Hund die Einbrecher aufgeschreckt und in die Flucht geschlagen.

Bereits am Freitagabend kam es zu einem weiteren Vorfall in der Königstraße in Petershagen. Zwischen 22:30 Uhr und 23 Uhr machten sich unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu nutzen, um sich unbemerkt Zugang zu einem Schlafzimmer zu verschaffen. Dort durchsuchten sie eine Kommode und entwendeten gezielt Schmuck. Im Anschluss gelang den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den Taten und bitten Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Minden unter (0571) 8866-0 zu melden.

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