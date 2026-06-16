Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche in Vennebeck - Polizei sucht Zeugen

Porta Westfalica (ots)

(DM) In den vergangenen Tagen kam es in Vennebeck westlich der B 482 zu einem vollendeten und zwei versuchten Einbruchsdelikten, bei denen die Polizei Minden-Lübbecke nun nach Zeugen sucht und einen Zusammenhang zwischen den Taten prüft.

Unbekannte Täter nutzten am vergangenen Samstag zwischen 15 Uhr und 21 Uhr die Abwesenheit der Bewohner, um gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hebbelstraße einzudringen. Aus dem Schlafzimmer einer Hausbewohnerin entwendeten die Täter Schmuckkästen mit mehreren Uhren und diversem Schmuck, wodurch ein Beuteschaden in beträchtlicher Höhe entstand, bevor die Täter unerkannt flüchteten.

Zudem beschäftigen zwei versuchte Einbrüche im nahegelegenen Gerberweg die Ermittler. Bereits am Dienstag (9. Juni) kam es den Erkenntnissen zufolge gegen 00:30 Uhr zu einem nächtlichen Einbruchsversuch, bei dem Unbekannte versuchten, die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Trotz mehrerer Hebelmarken hielt die Tür stand, sodass die Täter ohne Beute abzogen, jedoch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließen.

Ein weiterer versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl im Gerberweg ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag (8. Juni) gegen 23:30 Uhr und Dienstag (9. Juni) gegen 11:00 Uhr, wobei die Täter ebenfalls beim Versuch scheiterten, in das betroffene Wohnhaus einzudringen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an den besagten Tagen, insbesondere am Samstagabend in der Hebbelstraße oder rund um den Gerberweg, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Dazu nimmt die hiesige Kripo sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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