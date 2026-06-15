PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Raubdelikte im Mindener Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

(DM) Im Stadtgebiet von Minden kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Raubüberfällen, bei denen die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Zunächst wurde ein 16-jähriger Schüler am Freitagmittag im Königswall im Zentrum von Minden Opfer einer Straftat. Als der Jugendliche nach Schulschluss gegen 13:00 Uhr seinen dort abgestellten E-Scooter aufschließen wollte, trat eine Gruppe von mindestens vier unbekannten, mutmaßlich jugendlichen Tätern an ihn heran. Die Unbekannten brachten den 16-Jährigen mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und entwendeten das Elektrokleinstfahrzeug. Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt. Im weiteren Verlauf des Tages konnte ein Familienmitglied des Schülers zwei Personen auf dem entwendeten E-Scooter im Stadtteil Bärenkämpen fahrenderweise sichten. Die informierte Polizei stellte das Fahrzeug sicher und händigte es dem rechtmäßigen Besitzer wieder aus. Die beiden Nutzer (13, 14) des E-Scooters gaben gegenüber den Beamten an, das Gefährt kurz zuvor von einer Jugendgruppe gegen einen Geldbetrag geliehen zu haben. Die Klärung der Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Portastraße in der Mindener Innenstadt. Hierbei wurde ein 38-Jähriger gegen 03:40 Uhr nach einem vorangegangenen Diskobesuch von einer unbekannten Täterschaft verfolgt. Auf dem Gehweg griffen die Täter den Lübbecker körperlich an. Während des Übergriffs, bei dem das Opfer mehrere Schläge und Tritte erlitt, entwendeten die Angreifer die Geldbörse sowie einen Schlüsselbund. Dem Verletzten gelang schließlich die Flucht in ein nahegelegenes Fast-Food-Restaurant, von wo aus die Einsatzkräfte verständigt wurden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt.

Zu den beiden Tätern des zweiten Vorfalls liegt folgende Beschreibung vor: Beide mutmaßlichen Täter werden als männlich, etwa 14 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben.

Hinweise zu beiden Straftaten, den Tätern oder dem Verbleib des Raubgutes nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:58

    POL-MI: Reifensätze demontiert

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Reifensätze von Autos im Erbeweg abmontiert. Dazu verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum Donnerstag, 17.40 Uhr bis Freitag, 7.50 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Gelände des betroffenen KIA-Autohauses am Erbeweg und demontierten die Reifensätze vom fünf Fahrzeugen. Dazu hatten die Täter die Pkws auf Mauersteine aufgebockt. Nach Annahme der Ermittler ist davon ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:26

    POL-MI: Kostenloses Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrende

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Minden-Lübbecke bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht Minden-Lübbecke erneut im Sommer kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende an. Die beiden kommenden etwa dreistündigen Trainings finden am Mittwoch, 8. Juli und am Mittwoch, 22. Juli auf dem Übungsplatz der ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 17:10

    POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen aus Stemweder Fachklinik

    Stemwede/Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - (BT) Die Polizei sucht derzeit nach einem entwichenen Straftäter aus der Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem in Stemwede. Der 43-Jährige wird seit Samstagabend vermisst, nachdem er nicht von einem genehmigten Freigang in die Fachklinik für psychisch erkrankte oder suchtmittelabhängige Straftäter zurückgekehrt war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren