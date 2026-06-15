Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Raubdelikte im Mindener Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

(DM) Im Stadtgebiet von Minden kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Raubüberfällen, bei denen die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Zunächst wurde ein 16-jähriger Schüler am Freitagmittag im Königswall im Zentrum von Minden Opfer einer Straftat. Als der Jugendliche nach Schulschluss gegen 13:00 Uhr seinen dort abgestellten E-Scooter aufschließen wollte, trat eine Gruppe von mindestens vier unbekannten, mutmaßlich jugendlichen Tätern an ihn heran. Die Unbekannten brachten den 16-Jährigen mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und entwendeten das Elektrokleinstfahrzeug. Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt. Im weiteren Verlauf des Tages konnte ein Familienmitglied des Schülers zwei Personen auf dem entwendeten E-Scooter im Stadtteil Bärenkämpen fahrenderweise sichten. Die informierte Polizei stellte das Fahrzeug sicher und händigte es dem rechtmäßigen Besitzer wieder aus. Die beiden Nutzer (13, 14) des E-Scooters gaben gegenüber den Beamten an, das Gefährt kurz zuvor von einer Jugendgruppe gegen einen Geldbetrag geliehen zu haben. Die Klärung der Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Portastraße in der Mindener Innenstadt. Hierbei wurde ein 38-Jähriger gegen 03:40 Uhr nach einem vorangegangenen Diskobesuch von einer unbekannten Täterschaft verfolgt. Auf dem Gehweg griffen die Täter den Lübbecker körperlich an. Während des Übergriffs, bei dem das Opfer mehrere Schläge und Tritte erlitt, entwendeten die Angreifer die Geldbörse sowie einen Schlüsselbund. Dem Verletzten gelang schließlich die Flucht in ein nahegelegenes Fast-Food-Restaurant, von wo aus die Einsatzkräfte verständigt wurden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung ambulant versorgt.

Zu den beiden Tätern des zweiten Vorfalls liegt folgende Beschreibung vor: Beide mutmaßlichen Täter werden als männlich, etwa 14 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben.

Hinweise zu beiden Straftaten, den Tätern oder dem Verbleib des Raubgutes nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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