Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifensätze demontiert

Porta Westfalica (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Reifensätze von Autos im Erbeweg abmontiert.

Dazu verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum Donnerstag, 17.40 Uhr bis Freitag, 7.50 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Gelände des betroffenen KIA-Autohauses am Erbeweg und demontierten die Reifensätze vom fünf Fahrzeugen. Dazu hatten die Täter die Pkws auf Mauersteine aufgebockt.

Nach Annahme der Ermittler ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Täterhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell