Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen aus Stemweder Fachklinik

Stemwede/Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

(BT) Die Polizei sucht derzeit nach einem entwichenen Straftäter aus der Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem in Stemwede. Der 43-Jährige wird seit Samstagabend vermisst, nachdem er nicht von einem genehmigten Freigang in die Fachklinik für psychisch erkrankte oder suchtmittelabhängige Straftäter zurückgekehrt war.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann möglicherweise im Raum Hagen / Ennepe-Ruhr-Kreis aufhalten könnte. Er wird wie folgt beschrieben:

- kräftige Statur, 1,66 Meter groß, 85 Kilogramm - blonde, kurze Haare - blaue Augen - Tätowierungen am rechten Oberarm, Rücken - zudem humpelt der Mann stark

Fotos des Gesuchten können auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/206492

Zeugen werden gebeten, den Mann nicht anzusprechen, sondern sich mit Hinweisen auf den aktuellen Aufenthaltsort unter dem Polizeinotruf 110 zu melden.

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