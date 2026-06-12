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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin angefahren, Autofahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bei einer Unfallflucht auf der Schulstraße ist am gestrigen Donnerstag eine 29-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte die Bad Oeynhausenerin gegen 8 Uhr beabsichtigt, den Fußgängerüberweg von der Grundschule Wichern kommend zu überqueren, als sich aus Richtung der Bergstraße ein schwarzer SUV der Marke BMW näherte. Anstatt anzuhalten, fuhr der Fahrzeugführer offenbar weiter und touchierte dabei die sich noch auf dem Zebrastreifen befindliche Frau. Der Fahrer des BMW mit Mindener Zulassung hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Geschädigte begab sich schließlich selber in ärztliche Behandlung und erstattete Anzeige auf der Wache Bad Oeynhausen. Hinweise zum Pkw oder dessen Fahrer werden von den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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