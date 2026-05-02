PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - drei Leichtverletzte

Lingen (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 15:16 Uhr in der Josefstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Fahrerin mit einem VW ID.3 die Josefstraße in Richtung Lengericher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in Höhe der Spessertstraße nach links in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia Picanto einer 26-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeugführerinnen sowie eine 24-jährige Beifahrerin im Kia wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 08:00

    POL-EL: Papenburg - Betrunkener ohne Führerschein gefährdet Verkehr

    Papenburg (ots) - Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 18:15 Uhr im Bereich Gasthauskanal in Papenburg zu einer Trunkenheitsfahrt mit erheblichen Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmende. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 45-jähriger Mann einen Opel Corsa im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 08:00

    POL-EL: Meppen - Traktor gerät bei Feldarbeiten in Brand - hoher Sachschaden

    Meppen (ots) - Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 17:15 Uhr an der Weststraße in Meppen zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Traktor während der Aussaat von Mais vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Der 30-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren