Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr - drei Leichtverletzte

Lingen (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 15:16 Uhr in der Josefstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Fahrerin mit einem VW ID.3 die Josefstraße in Richtung Lengericher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in Höhe der Spessertstraße nach links in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia Picanto einer 26-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeugführerinnen sowie eine 24-jährige Beifahrerin im Kia wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

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