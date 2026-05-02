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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Traktor gerät bei Feldarbeiten in Brand - hoher Sachschaden

Meppen (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 17:15 Uhr an der Weststraße in Meppen zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Traktor während der Aussaat von Mais vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Der 30-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Der Traktor brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 370.000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meppen und Schöninghsdorf waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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