Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchten

Aschendorf (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 10:30 Uhr an der Windthorststraße in Aschendorf zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Täter zunächst Zutritt zu einer Garage und versuchten anschließend, gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen. Der Hauseigentümer wurde auf die Situation aufmerksam und traf die Täter in der Garage an. Nach Ansprache flüchteten beide Männer umgehend zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Parks (Bürgerpark). Eine Nachbarin konnte die flüchtenden Personen ebenfalls beobachten. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1: ca. 185 cm groß, schlank, schwarz gekleidet, schwarze Kopfbedeckung (Mütze bzw. Sturmhaube)

- Täter 2: ca. 175 cm groß, schlank, orange/schwarze Jacke

- Beide führten Rucksäcke mit sich

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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