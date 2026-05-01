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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Lkw-Anhänger gerät in Brand - Grenzübergang zeitweise gesperrt

Wielen (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 17:24 Uhr auf der L43 im Bereich Wielen, nahe der deutsch-niederländischen Grenze, zu einem Brand an einem Lkw-Anhänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Anhänger aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeugführer brachte das Gespann unmittelbar hinter der Staatsgrenze in Fahrtrichtung Itterbeck zum Stillstand.

Durch das Feuer entstand Sachschaden am Lkw sowie an der Fahrbahn. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Grenzübergang für mehr als drei Stunden vollständig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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