Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Pkw bei Besichtigung entwendet - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:00 Uhr an der Straße Am Sturzbach in Geeste zu einem Pkw-Diebstahl im Zusammenhang mit einer Fahrzeugbesichtigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Mann über ein Online-Kleinanzeigenportal Kontakt zu dem Geschädigten aufgenommen und Interesse an einem schwarzen Audi A6 bekundet. Der Mann erschien anschließend zu einem vereinbarten Termin an der Wohnanschrift.

Während der Besichtigung setzte sich der Mann in das Fahrzeug. Als sich der Geschädigte kurzzeitig ins Haus begab, um Unterlagen zu holen, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit, startete den Pkw und entfernte sich mit dem Fahrzeug. Der Täter flüchtete vermutlich in Richtung Bawinkeler Straße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 cm groß

- korpulent (ca. 80-90 kg)

- kurze, blonde, lockige Haare

- möglicherweise osteuropäische Herkunft

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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