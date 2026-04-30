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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung durch Feuer auf Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, kam es gegen 20:40 Uhr auf dem Gelände eines Sportvereins an der Bramscher Straße in Lingen zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auf einem Soccerplatz ein Feuer entzündet, wodurch der Tartanboden beschädigt wurde. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden.

Es entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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