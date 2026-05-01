PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - 12-Jährige bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Osterwald (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:40 Uhr auf dem Radweg im Bereich Herrendiek in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 12-Jährige mit ihrem E-Bike den Radweg aus Richtung Georgsdorf kommend in Richtung Nordhorn. Beim Entgegenkommen einer anderen Radfahrerin wich sie nach rechts aus und übersah dabei einen auf dem Radweg liegenden Baumstamm. In der Folge kam es zum Sturz.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 07:30

    POL-EL: Wielen - Lkw-Anhänger gerät in Brand - Grenzübergang zeitweise gesperrt

    Wielen (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 17:24 Uhr auf der L43 im Bereich Wielen, nahe der deutsch-niederländischen Grenze, zu einem Brand an einem Lkw-Anhänger. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Anhänger aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeugführer brachte das Gespann unmittelbar ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:30

    POL-EL: Geeste - Pkw bei Besichtigung entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Geeste (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:00 Uhr an der Straße Am Sturzbach in Geeste zu einem Pkw-Diebstahl im Zusammenhang mit einer Fahrzeugbesichtigung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Mann über ein Online-Kleinanzeigenportal Kontakt zu dem Geschädigten aufgenommen und Interesse an einem schwarzen Audi A6 bekundet. ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:30

    POL-EL: Geeste - Scheunenbrand greift auf Nachbargrundstück über - kein Personenschaden

    Geeste (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:48 Uhr am Wietmarscher Damm in Geeste zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Scheune, in der unter anderem Gartengeräte gelagert waren, in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine Hecke sowie einen Holzschuppen eines angrenzenden Grundstücks über. Eine 66-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren