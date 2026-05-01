Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - 12-Jährige bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Osterwald (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:40 Uhr auf dem Radweg im Bereich Herrendiek in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 12-Jährige mit ihrem E-Bike den Radweg aus Richtung Georgsdorf kommend in Richtung Nordhorn. Beim Entgegenkommen einer anderen Radfahrerin wich sie nach rechts aus und übersah dabei einen auf dem Radweg liegenden Baumstamm. In der Folge kam es zum Sturz.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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