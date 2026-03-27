PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 11:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schloßstraße / Schwarzburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Sie wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sowohl an der Laterne als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 09:55

    LPI-SLF: Festnahme nach Durchsuchungsmaßnahmen

    Sonneberg (ots) - Am Mittwoch, dem 26.03.2026 führten die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Meiningen und der Unterstützung weiterer Beamter der Landespolizeiinspektionen Saalfeld, Nordhausen, Gera und der Bereitschaftspolizei Thüringen, umfangeiche Durchsuchungsmaßnahmen in Sonneberg durch. Durchsucht wurden mehrere Wohnungen von Beschuldigten, welche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren