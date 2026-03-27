Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrerin nach Unfall leicht verletzt
Rudolstadt (ots)
Am Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 11:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schloßstraße / Schwarzburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Sie wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sowohl an der Laterne als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell