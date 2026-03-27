Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 11:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schloßstraße / Schwarzburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Sie wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sowohl an der Laterne als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

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