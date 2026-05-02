Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Müllcontainerbrände in der Nacht - Polizei ermittelt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 02.05.2026, kam es im Stadtgebiet von Lingen zu mehreren Bränden von Müllcontainern.

Gegen 01:45 Uhr wurde ein Brand an der Heidekampstraße gemeldet. Ein Recycling-Müllcontainer stand dort in Vollbrand und brannte vollständig aus. Ein Anwohner wurde durch das Bellen seines Hundes aufmerksam, bemerkte den Feuerschein und verständigte die Feuerwehr.

Bereits zuvor, zwischen 00:00 Uhr und 01:45 Uhr, war es im Bereich Pulverturm zu einem weiteren Brand gekommen, wo ebenfalls eine Mülltonne brannte. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr Lingen gelöscht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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